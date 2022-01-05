"Аэрофлот" отменил рейс в Алма-Ату из Москвы

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейс в Алма-Ату из Москвы из-за протестов в казахстанском городе.

Кроме того, сообщается, что протестующие постепенно выдвигаются в сторону аэропорта. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.