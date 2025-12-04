РЖД запустили "Буревестник" между Москвой и Нижним Новгородом после 11-летнего перерыва. Первый двухэтажный скоростной поезд уже отправился с Ярославского вокзала.

Утренний "Буревестник" из столицы будет отправляться с Ярославского вокзала, а дневной и вечерний – с Восточного. Время в пути в одну сторону составляет около 4 часов. Каждый день на маршруты будут выходить 3 пары поездов с вместимостью более 700 человек в каждом.

