04 декабря, 10:45

Транспорт

РЖД запустили "Буревестник" между Москвой и Нижним Новгородом после 11-летнего перерыва

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 4 декабря

Поезд "Буревестник" вновь запустили между Москвой и Нижним Новгородом

Собянин: новый городской вокзал откроют в Москве

Мексика планирует вернуть прямое авиасообщение с Россией

Места остановок у станции "Братиславская" столичного метро изменятся с 6 декабря

При посадке аварийного Boeing в Домодедове никто не пострадал

Аварийный Boeing Москва – Пхукет приземлился в аэропорту Домодедово

Водителям, проезжающим по МКАД, начали приходить спорные штрафы

Жители нового ЖК в Видном пожаловались на проблему с парковкой

РЖД запустили "Буревестник" между Москвой и Нижним Новгородом после 11-летнего перерыва. Первый двухэтажный скоростной поезд уже отправился с Ярославского вокзала.

Утренний "Буревестник" из столицы будет отправляться с Ярославского вокзала, а дневной и вечерний – с Восточного. Время в пути в одну сторону составляет около 4 часов. Каждый день на маршруты будут выходить 3 пары поездов с вместимостью более 700 человек в каждом.

транспорт

