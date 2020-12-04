Форма поиска по сайту

Новости

Новости

04 декабря, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Движение затруднено на Щелковском шоссе при подъезде к МКАД

Новости градостроительного комплекса Москвы

Певец Сергей Жуков из-за ограничений на дорогах Москвы пересел на метро

Жители нового ЖК в Видном потребовали решить проблему с парковкой

Тоннели новых станций метро в Москве проложили под реками

Свыше 2,5 км тоннелей столичного метро появилось под водой с 2011 года

Эксперты рассказали, что делать жильцам ЖК в Видном из-за нехватки парковочных мест

Российским автовладельцам могут разрешить покупать "красивые" госномера

Россиянам могут разрешить официально покупать "красивые" госномера на машину

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Поезд "Москва-2026" в столичном метро начали обкатывать. Это последний этап перед запуском. Во время обкатки проверяют безопасность и надежность работы поезда на линии, плавность хода по рельсам и другое. Ранее поезд прошел тестирование всех систем на заводе производителя и дополнительные проверки в электродепо.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем сеть пригородных маршрутов Московского транспорта. 6 декабря запустим первые 4 маршрута в Химки. Современные автобусы российского производства проследуют от станций метро "Планерная" и "Беломорская". Транспорт оборудован всем необходимым для комфортных и безопасных поездок. Всего до конца 2025 года запустим 25 маршрутов между столицей и Подмосковьем", – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

35 дворов в 10 районах ЦАО обновили на деньги от платных парковок. В центре города обустроили 22 детских и 7 спортивных площадок, 4 зоны отдыха, а также площадку для выгула собак.

