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04 декабря, 17:15

Транспорт

Свыше миллиона пассажиров воспользовались станцией "Потапово" с момента открытия

Свыше миллиона пассажиров воспользовались станцией "Потапово" с момента открытия

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Жители Коммунарки воспользовались станцией "Потапово" более 1 млн раз с сентября

Более миллиона раз пассажиры воспользовались станцией метро "Потапово" с момента ее открытия. Запуск платформы в Коммунарке состоялся в начале сентября.

Станция "Потапово" стало первой наземной отапливаемой станцией московского метро. Для обогрева там установили больше вентиляционного оборудования. Вдобавок к этому, благодаря дополнительному утеплению вестибюлей и двойным стеклопакетам на путевых стенах не образовывается наледь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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