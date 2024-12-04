Свыше миллиона пассажиров воспользовались станцией "Потапово" с момента открытия

Более миллиона раз пассажиры воспользовались станцией метро "Потапово" с момента ее открытия. Запуск платформы в Коммунарке состоялся в начале сентября.



Станция "Потапово" стало первой наземной отапливаемой станцией московского метро. Для обогрева там установили больше вентиляционного оборудования. Вдобавок к этому, благодаря дополнительному утеплению вестибюлей и двойным стеклопакетам на путевых стенах не образовывается наледь.

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