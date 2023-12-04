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04 декабря, 12:30

Транспорт

Получение пропусков упростят для владельцев грузовых авто в столице

Получение пропусков упростят для владельцев грузовых авто в столице

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Для владельцев грузовых автомобилей со спецразрешениями упростят получение пропусков. Больше не нужно будет предъявлять документы о собственности и договоры перевозок. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Пропуска ввели для проезда по Москве в пределах МКАД и по самой кольцевой. Их оформляют на грузовики с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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