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04 декабря, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Средняя стоимость минуты поездки на столичном такси выросла на 19% за год

Сколковскому сервису перевозок "По пути" исполнился 1 год

Москвичам рассказали о 20-градусных морозах в первую неделю декабря

Пропускная способность участков МКАД увеличилась почти на 15%

Стандарт городского вокзала распространят на большинство станций наземного метро Москвы

Москвичам рассказали об изменениях и новых законах РФ с 1 декабря

Пропускная способность МКАД выросла на 15%

В Дептрансе предупредили о трафике 7–8 баллов вечером 1 декабря

Электросуда вышли на регулярные маршруты в столице зимой

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Всего 18 перехватывающих парковок у станций МЦД открыты с 2019 года. В 2023 году водители воспользовались такими парковками более 60 тысяч раз.

"Четвертую линию наземного метро мы запустили в сентябре, транспорт стал доступнее для москвичей и жителей Подмосковья. Для того, чтобы максимально увеличить количество возможных пересадок, мы построили новые московские городские вокзалы, в том числе, Кутузовскую – она объединила сразу три линии рельсового транспорта. Создание таких вокзалов повышает востребованность уже существовавших станций. К примеру, с запуском D4 пассажиропоток Кутузовской МЦК вырос на 16%", – сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Департамент транспорта напоминает о том, как важно быть вежливыми в городском транспорте. При входе не нужно стоять в дверях, следует снимать рюкзаки во время поездки, музыку слушать в наушниках. Нужно помочь пассажиру, который не знает, как оплатить проезд, или проехал свою остановку.

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