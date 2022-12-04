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Новости

04 декабря, 20:45

Общество

Ограничение движения поездов ввели на оранжевой линии метро

Ограничение движения поездов ввели на оранжевой линии метро

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Четыре станции оранжевой линии метро не работают. Поезда не ходят между "Октябрьской" и "Новыми Черемушками". Ограничения на этом участке действуют до 7 декабря включительно. Строители прокладывают второй перегонный тоннель будущей Троицкой линии. Для москвичей запустили компенсационные автобусы.

В МЧС сообщили о гибели шести человек из-за взрыва в жилом доме в Нижневартовске. Еще четверо находятся в больнице. Также известно, что в доме обрушились два этажа, повреждены 15 квартир.

Москвичей предупредили об опасности выходить на замерзшие водоемы. Отмечается, что жители столицы приехали на канал имени Москвы, чтобы покататься на коньках и порыбачить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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