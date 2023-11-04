График движения поездов на Киевском направлении МЖД и МЦД-4 изменится в эти выходные.

Часть поездов, следующих до Киевского вокзала и в обратном направлении, выведут из графика. Некоторые электрички изменят время отправления, а интервалы движения увеличат до часа. Это нужно для будущего комфорта. На участке от станции Крекшино до станции Селятино железнодорожники будут проводить ремонт.

В качестве альтернативы пассажиры могут пользоваться другим наземным транспортном.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

