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04 ноября, 15:45

Транспорт

График движения поездов на Киевском направлении МЖД и МЦД-4 изменится в эти выходные

График движения поездов на Киевском направлении МЖД и МЦД-4 изменится в эти выходные

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График движения поездов на Киевском направлении МЖД и МЦД-4 изменится в эти выходные.

Часть поездов, следующих до Киевского вокзала и в обратном направлении, выведут из графика. Некоторые электрички изменят время отправления, а интервалы движения увеличат до часа. Это нужно для будущего комфорта. На участке от станции Крекшино до станции Селятино железнодорожники будут проводить ремонт.

В качестве альтернативы пассажиры могут пользоваться другим наземным транспортном.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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