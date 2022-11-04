Новости часа: названа причина задержки поездов в Москву на Ленинградском направлении

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поезда в Москву на Ленинградском направлении задерживаются из-за поломки светофора. Об этом сообщил Дептранс.

На пересечении дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе с Новоорловской улицей построят развязку. Такую информацию опубликовали на портале mos.ru.

Около 17 километров линий электропередачи построят на востоке Москвы. Об этом заявили в комплекске городского хозяйства.