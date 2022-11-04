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Новости часа: названа причина задержки поездов в Москву на Ленинградском направлении

Новости часа: названа причина задержки поездов в Москву на Ленинградском направлении

Автовокзал планируют открыть на месте автостанции "Красногвардейская" в Москве

Новости часа: перерывы в движении автомобилей по Крымскому мосту с 7 по 10 ноября

Столичное метро украсили флагами России ко Дню народного единства

Москвичам напомнили о закрытии участка Калужско-Рижской линии 4–8 ноября

Часть Калужско-Рижской линии метро закрыли до 8 ноября

Движение трамваев к станции метро "ВДНХ" и в Останкино возобновили с 4 ноября

В Москве завершилось строительство ТПУ "Окружная"

Железнодорожные перевозки подорожают в РФ с 1 января

Все авиакомпании РФ перешли на отечественные системы бронирования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поезда в Москву на Ленинградском направлении задерживаются из-за поломки светофора. Об этом сообщил Дептранс.

На пересечении дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе с Новоорловской улицей построят развязку. Такую информацию опубликовали на портале mos.ru.

Около 17 километров линий электропередачи построят на востоке Москвы. Об этом заявили в комплекске городского хозяйства.

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