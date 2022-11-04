Новости часа: перерывы в движении автомобилей по Крымскому мосту с 7 по 10 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Возможны перерывы в движении автомобилей по Крымскому мосту с 7 по 10 ноября. Об этом сообщил Минтранс.

На Красной площади откроют посвященный параду 1941 года интерактивный музей. Такую информацию опубликовали на портале mos.ru.

Автовокзал на месте автостанции Красногвардейская планируется открыть к концу 2023 года. Об этом заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.