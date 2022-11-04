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Новости часа: перерывы в движении автомобилей по Крымскому мосту с 7 по 10 ноября

Новости часа: перерывы в движении автомобилей по Крымскому мосту с 7 по 10 ноября

Столичное метро украсили флагами России ко Дню народного единства

Москвичам напомнили о закрытии участка Калужско-Рижской линии 4–8 ноября

Часть Калужско-Рижской линии метро закрыли до 8 ноября

Движение трамваев к станции метро "ВДНХ" и в Останкино возобновили с 4 ноября

В Москве завершилось строительство ТПУ "Окружная"

Железнодорожные перевозки подорожают в РФ с 1 января

Все авиакомпании РФ перешли на отечественные системы бронирования

Движения между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" не будет 4 дня – Дептранс

Открыть движение по обеим полосам Крымского моста планируется 20 декабря – Хуснуллин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Возможны перерывы в движении автомобилей по Крымскому мосту с 7 по 10 ноября. Об этом сообщил Минтранс.

На Красной площади откроют посвященный параду 1941 года интерактивный музей. Такую информацию опубликовали на портале mos.ru.

Автовокзал на месте автостанции Красногвардейская планируется открыть к концу 2023 года. Об этом заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

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