Столичное метро украсили флагами России ко Дню народного единства

Ко Дню народного единства метро украсили флагами России. Триколоры появились на фасадах и вестибюлях, а также и на поездах. На составы наклеили более 3,5 тысячи стикеров.

Еще на станции "Курская" установили инсталляцию в виде флага из билетов. Там же можно увидеть коллаж из фотографий сотрудников метро, похожий сделали и на "Маяковской".

Кроме того, 4 ноября пассажирам будут раздавать ленты с флагом. Получить их можно на станциях "ВДНХ", "Площадь революции", "Парк Культуры", "Охотный ряд", "Пушкинская", а также на "Курской", "Александровском саду" и "Павелецкой".

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