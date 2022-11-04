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Транспорт

Столичное метро украсили флагами России ко Дню народного единства

Столичное метро украсили флагами России ко Дню народного единства

Москвичам напомнили о закрытии участка Калужско-Рижской линии 4–8 ноября

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Ко Дню народного единства метро украсили флагами России. Триколоры появились на фасадах и вестибюлях, а также и на поездах. На составы наклеили более 3,5 тысячи стикеров.

Еще на станции "Курская" установили инсталляцию в виде флага из билетов. Там же можно увидеть коллаж из фотографий сотрудников метро, похожий сделали и на "Маяковской".

Кроме того, 4 ноября пассажирам будут раздавать ленты с флагом. Получить их можно на станциях "ВДНХ", "Площадь революции", "Парк Культуры", "Охотный ряд", "Пушкинская", а также на "Курской", "Александровском саду" и "Павелецкой".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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