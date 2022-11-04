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11:15

Транспорт

Москвичам напомнили о закрытии участка Калужско-Рижской линии 4–8 ноября

Москвичам напомнили о закрытии участка Калужско-Рижской линии 4–8 ноября

Часть Калужско-Рижской линии метро закрыли до 8 ноября

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Компенсационный маршрут организуют на время закрытия части Калужско-Рижской линии метро

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Часть Калужско-Рижской линии метро закрыта до 8 ноября. Поезда не ходят между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки". Под действующим участком прокладывают тоннель будущей Троицкой линии.

Для пассажиров организована работа компенсационных автобусов, также можно воспользоваться БКЛ и МЦК. Например, на маршруте КМ работает 71 автобус, а интервал между ними составляет до полутора минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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