11:15Транспорт
Москвичам напомнили о закрытии участка Калужско-Рижской линии 4–8 ноября
Часть Калужско-Рижской линии метро закрыта до 8 ноября. Поезда не ходят между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки". Под действующим участком прокладывают тоннель будущей Троицкой линии.
Для пассажиров организована работа компенсационных автобусов, также можно воспользоваться БКЛ и МЦК. Например, на маршруте КМ работает 71 автобус, а интервал между ними составляет до полутора минут.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.