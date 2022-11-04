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Транспорт

Движения между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" не будет 4 дня – Дептранс

Движения между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" не будет 4 дня – Дептранс

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Часть Калужско-Рижской линии метро закрыта до 8 ноября. Поезда не ходят между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки". Под действующим участком прокладывают тоннель будущей Троицкой линии. Для пассажиров организована работа компенсационных автобусов, также можно воспользоваться БКЛ.

В настоящий момент тоннелепроходческий щит "Марина" преодолел уже более 90% своего пути. За время праздников щит пройдет под технической зоной метро, преодолев 35 метров пути. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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