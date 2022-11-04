Открыть движение по обеим полосам Крымского моста планируется 20 декабря – Хуснуллин

Движение по Крымскому мосту полностью восстановят в декабре. Завершить основные работы и открыть обе полосы планируют к 20 декабря.

5 ноября на месте приступят к сборке новых пролетов переправы. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Над разбором конструкций круглосуточно трудились 500 человек. В итоге четыре пролета весом больше 600 тонн разобрали за три недели.

Железнодорожной части моста также требуется ремонт. На это, по словам вице-премьера, может уйти около года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.