04 октября, 21:30

Транспорт

Москвичи и гости города смогут сэкономить на долгосрочных абонементах сервиса "Велобайк"

Сервис "Велобайк" снизил цены на все типы велосипедов в Москве

В Москве снизилась стоимость аренды велосипедов сервиса "Велобайк". Как уточнили в мэрии, пользователи могут сэкономить до 75% при покупке долгосрочных абонементов. Одна минута поездки стоит 5 рублей вместо 6, а скидки на пакеты достигают 33%.

Для аренды достаточно зарегистрироваться в приложениях "Велобайк", "МосПрокат" или "Метро Москвы". В столице для комфортных поездок создана развитая велоинфраструктура протяженностью более 600 километров. С начала года к ней добавили еще 115 километров велополос и дорожек.

