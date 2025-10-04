Представитель транспортной отрасли рассказал об оборудовании новой юбилейной "Иволги"

На Киевском вокзале представили юбилейный состав "Иволги". Как рассказал заместитель генерального директора по технической политике ООО "ТМХ-ПТР" Михаил Куприянов, "Иволга" оснащена современным оборудованием для удобства пассажиров.

В поезде есть многочисленные зарядки для телефонов, встроенные беспроводные устройства в столиках и дополнительные разъемы в креслах. В вагонах установлено более 160 мониторов. Также модернизированы велопарковки – теперь на них можно не только оставить велосипед или самокат, но и зарядить транспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.