04 октября, 16:15

Транспорт

Представитель транспортной отрасли рассказал об оборудовании новой юбилейной "Иволги"

Юбилейный состав "Иволги" в черном дизайне отправился с Киевского вокзала

"Новости дня": правила аннулирования водительских прав изменят в России

Поезд "Иволга" в уникальном черном дизайне будет курсировать по линии МЦД-4

"Космический" поезд начал курсировать на Большой кольцевой линии столичного метро

Собянин: столичный производитель разработал сверхмощную ЭЗС для электромобилей

Собянин рассказал о запуске более 700 вагонов серии "Москва-2026" в столичном метро

Юбилейный состав "Иволги" представили на Киевском вокзале

Стоимость аренды велосипедов в Москве снизилась

На Киевском вокзале представят сотый состав "Иволги" в черном дизайне

На Киевском вокзале представили юбилейный состав "Иволги". Как рассказал заместитель генерального директора по технической политике ООО "ТМХ-ПТР" Михаил Куприянов, "Иволга" оснащена современным оборудованием для удобства пассажиров.

В поезде есть многочисленные зарядки для телефонов, встроенные беспроводные устройства в столиках и дополнительные разъемы в креслах. В вагонах установлено более 160 мониторов. Также модернизированы велопарковки – теперь на них можно не только оставить велосипед или самокат, но и зарядить транспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

