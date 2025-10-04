Поезд "Иволга" в уникальном черном дизайне будет курсировать по линии МЦД-4

С Киевского вокзала отправится в рейс юбилейный, сотый по счету состав "Иволги", выполненный в уникальном черном дизайне. Поезд будет курсировать по линии МЦД-4. В эти минуты на вокзале проходит его торжественная презентация.

Новый состав сохранил все преимущества предыдущих моделей: система обеззараживания воздуха, климат-контроль, Wi-Fi, удобные кресла с мягкими подголовниками. Уникальное матовое покрытие и дизайн отличают этот поезд от других.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.