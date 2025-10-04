На Киевском вокзале представят сотый состав "Иволги" в черном дизайне

На Киевском вокзале Москвы 4 октября состоится презентация юбилейного, сотого по счету состава "Иволга". Поезд выполнен в уникальном черном дизайне. Гостей мероприятия приглашают поддержать атмосферу и прийти в одежде соответствующего цвета.

Для посетителей организуют экскурсии по поездам вместе с их создателями и машинистами, а также интерактивные программы, квесты и живую музыку. Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация. Юбилейный состав отправится в свой первый рейс в 15:00 и начнет курсировать по линии МЦД-4.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.