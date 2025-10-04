Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября, 10:00

Транспорт

На Киевском вокзале представят сотый состав "Иволги" в черном дизайне

На Киевском вокзале представят сотый состав "Иволги" в черном дизайне

Номера с комбинацией "666" на автомобилях предложили запретить в России

Зимние тарифы начали действовать на речном электротранспорте Москвы

Минпромторг опубликовал список машин для работы в такси в России

В Москве подвели итоги месяца работы беспилотного трамвая

В Москве в выходные ограничат движение из-за полумарафона

"Новости дня": в Басманном районе Москвы откроется новый разворот на Садовом кольце

"Новости дня": табличка "Стоп-линия" со следующего года станет вертикальной

"Новости дня": новые дорожные знаки появятся в России с 1 января 2026 года

Около 4,5 тыс поездок в день совершают пассажиры на первом в Москве беспилотном трамвае

На Киевском вокзале Москвы 4 октября состоится презентация юбилейного, сотого по счету состава "Иволга". Поезд выполнен в уникальном черном дизайне. Гостей мероприятия приглашают поддержать атмосферу и прийти в одежде соответствующего цвета.

Для посетителей организуют экскурсии по поездам вместе с их создателями и машинистами, а также интерактивные программы, квесты и живую музыку. Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация. Юбилейный состав отправится в свой первый рейс в 15:00 и начнет курсировать по линии МЦД-4.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика