04 октября, 09:15Транспорт
Минпромторг опубликовал список машин для работы в такси в России
Минпромторг опубликовал предварительный список автомобилей, которые соответствуют новому закону о локализации такси. В перечень вошли более 20 моделей российского производства, включая "УАЗ", Lada и "Москвич".
Закон обязывает таксопарки и агрегаторы использовать машины, произведенные по специальным инвестицион контрактам или имеющие высокую долю российских компонентов. Для этого введена система баллов с минимальным порогом в 3 200.
