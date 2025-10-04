Минпромторг опубликовал список машин для работы в такси в России

Минпромторг опубликовал предварительный список автомобилей, которые соответствуют новому закону о локализации такси. В перечень вошли более 20 моделей российского производства, включая "УАЗ", Lada и "Москвич".

Закон обязывает таксопарки и агрегаторы использовать машины, произведенные по специальным инвестицион контрактам или имеющие высокую долю российских компонентов. Для этого введена система баллов с минимальным порогом в 3 200.

