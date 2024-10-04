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04 октября, 16:15

Транспорт

ЦОДД рекомендовал москвичам использовать метро для поездок по городу из-за дождя

ЦОДД рекомендовал москвичам использовать метро для поездок по городу из-за дождя

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Центр организации дорожного движения рекомендовал столичным автомобилистам использовать метро для поездок по городу из-за дождя. По прогнозам синоптиков, в Москве осадки будут продолжаться как минимум до конца дня. Ожидается также усиление ветра, который будет дуть со скоростью до десяти метров в секунду.

Тех, кто все-таки сядет за руль, просят строго соблюдать скоростной режим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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