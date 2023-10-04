Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября, 12:30

Транспорт

Севший в поле под Новосибирском Airbus начали готовить к взлету

Севший в поле под Новосибирском Airbus начали готовить к взлету

Москвичам сообщили, как изменится схема движения на Центральном транспортном узле

Сервису перевозок по требованию "По пути" исполнилось два года

Карту "Тройка" можно будет пополнять на турникетах столичного метро

Станция "Новаторская" станет крупнейшим пересадочным узлом Троицкой линии метро

ЦОДД спрогнозировал столичный трафик до 7 баллов вечером 4 октября

Москвичам рассказали, как изменится схема движения на Центральном транспортном узле

РЖД назначат более 250 дополнительных поездов на ноябрьские выходные

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 60 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

Севший в поле в Новосибирской области Airbus начали готовить к взлету. Специалисты рассматривают несколько вариантов того, как его можно поднять в воздух. Об этом сообщили в компании "Уральские авиалинии", которой принадлежит лайнер.

Исследования показали, что ремонтировать двигатели не нужно. Их очистили от грунта и соломы.

12 сентября пассажирский А-320 экстренно приземлился рядом с Каменкой. На борту находились 167 человек, включая экипаж. Никто не пострадал. Позже причиной ЧП назвали отказ гидросистемы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика