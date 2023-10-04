Севший в поле под Новосибирском Airbus начали готовить к взлету

Севший в поле в Новосибирской области Airbus начали готовить к взлету. Специалисты рассматривают несколько вариантов того, как его можно поднять в воздух. Об этом сообщили в компании "Уральские авиалинии", которой принадлежит лайнер.

Исследования показали, что ремонтировать двигатели не нужно. Их очистили от грунта и соломы.

12 сентября пассажирский А-320 экстренно приземлился рядом с Каменкой. На борту находились 167 человек, включая экипаж. Никто не пострадал. Позже причиной ЧП назвали отказ гидросистемы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.