Станция "Новаторская" станет крупнейшим пересадочным узлом Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Один из главных пересадочных узлов формируют на пересечении Троицкой и Большой кольцевой линий метро. Он будет располагаться на станции "Новаторская", которая готова на данный момент на 80%.

"Новаторская" станет одной из 11 станций, которые запустят на первом участке Троицкой линии от ЗИЛ до Коммунарки. Его протяженность более 25 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.