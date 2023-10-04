04 октября, 15:45Транспорт
Станция "Новаторская" станет крупнейшим пересадочным узлом Троицкой линии метро
Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.
Один из главных пересадочных узлов формируют на пересечении Троицкой и Большой кольцевой линий метро. Он будет располагаться на станции "Новаторская", которая готова на данный момент на 80%.
"Новаторская" станет одной из 11 станций, которые запустят на первом участке Троицкой линии от ЗИЛ до Коммунарки. Его протяженность более 25 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.