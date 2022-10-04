Проезд по платным трассам в России может подорожать. Новую тарифную сетку начал разрабатывать Минтранс.

Не больше пяти рублей за километр планируют брать на государственных дорогах, которые стали платными после реконструкции. Среди них, например, М-1 "Беларусь", М-4 "Дон" и М-3 "Украина". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.