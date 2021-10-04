Новая транспортная связка запущена между Северо-Западной и Северо-Восточной хордами. Новая дорога длиной почти 3 километра.

Она напрямую связывает 3-й Нижнелихоборский проезд – это часть Северо-Западной хорды – с проездом Серебрякова и далее с Северо-Восточной хордой. Водители экономят массу времени, минуя внутрирайонные улицы Отрадного, Останкина и Марфина.

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