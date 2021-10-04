Движение электропоездов на Савеловском направлении МЖД вышло из графика из-за задержки одного состава. Оказывают медпомощь пассажиру. Об этом сообщила пресс-служба столичной магистрали.

"Сегодня на станции Лобня Савеловского направления МЖД был задержан на 15 минут пригородный поезд для оказания медицинской помощи пассажиру. В результате несколько поездов в сторону Одинцова проследовали с незначительным отклонением от графика до 10 минут", – говорится в сообщении.

МЖД принимает меры для введения движения поездов в график, отметили в пресс-службе.