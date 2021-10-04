Функция отслеживания поездов МЦД появилась в приложении "Метро Москвы"

Отследить поезда МЦД теперь можно через новую функцию в приложении "Метро Москвы". Как это сделать, рассказали в Дептрансе.

Чтобы найти состав, нужно лишь нажать на кнопку "МЦД beta" в левом верхнем углу. Там можно посмотреть в какое время поезд придет на вашу станцию и проверить точность расписания. Пока эта функция работает в тестовом режиме.

Если возникли несоответствия, можно сообщить о проблеме, нажав внизу специальную кнопку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.