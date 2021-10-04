На ВДНХ продлили сезон проката велосипедов и самокатов по просьбам москвичей

Прокатиться на велосипеде или самокате по ВДНХ можно до конца октября. До 31-го числа там будет работать прокат. Сдвинуть даты попросили сами москвичи.

Сейчас на территории комплекса открыты два пункта аренды и 39 круглосуточных станций-парковок, где можно взять электрические самокаты. Также на ВДНХ можно арендовать экотакси. В автопарке на выбор шесть гольфкаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.