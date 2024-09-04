"Сапсаны" и поезда дальнего следования идут без задержек после возгорания в электричке. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В пригородной электричке задымился хвостовой вагон. Это произошло во время остановки на станции в Химках. Внутри было много пассажиров, люди самостоятельно покидали вагоны. Компания перевозчик сообщила, что возгорание было ликвидировано самой локомотивной бригадой. Никто не пострадал. По факту задымления Следственный комитет начал проверку.

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