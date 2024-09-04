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04 сентября, 15:15

Транспорт

Электрички на Ленинградском направлении ОЖД и МЦД-3 задерживаются по техпричинам

Электрички на Ленинградском направлении ОЖД и МЦД-3 задерживаются по техпричинам

Десять электричек задерживаются на Ленинградском направлении ОЖД и МЦД

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Десять электричек задерживаются на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги, а также на МЦД-3 в сторону станции Зеленоград-Крюково. Это произошло по техническим причинам, сообщили в пресс-службе магистрали.

Максимальное время опоздания – более часа. Сейчас специалисты принимают меры, чтобы ввести движение в график. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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