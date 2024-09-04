04 сентября, 15:15Транспорт
Электрички на Ленинградском направлении ОЖД и МЦД-3 задерживаются по техпричинам
Десять электричек задерживаются на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги, а также на МЦД-3 в сторону станции Зеленоград-Крюково. Это произошло по техническим причинам, сообщили в пресс-службе магистрали.
Максимальное время опоздания – более часа. Сейчас специалисты принимают меры, чтобы ввести движение в график. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.