Кешбэк до 10% можно получить при покупке билетов через СБП на пяти автовокзалах Москвы

Поездки в междугородних автобусах стали выгоднее. При покупке билетов в кассах через Систему быстрых платежей (СБП) можно получить кешбэк до 10%.

Предложение действует в пяти московских автовокзалах: Центральный, Красногвардейский, Саларьево, Южные и Северные ворота. Кешбэк вернется на счет сразу после оплаты.

Выгоду такого предложения уже оценили пассажиры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.