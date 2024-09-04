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04 сентября, 07:30

Транспорт

Кешбэк до 10% можно получить при покупке билетов через СБП на пяти автовокзалах Москвы

Кешбэк до 10% можно получить при покупке билетов через СБП на пяти автовокзалах Москвы

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Поездки в междугородних автобусах стали выгоднее. При покупке билетов в кассах через Систему быстрых платежей (СБП) можно получить кешбэк до 10%.

Предложение действует в пяти московских автовокзалах: Центральный, Красногвардейский, Саларьево, Южные и Северные ворота. Кешбэк вернется на счет сразу после оплаты.

Выгоду такого предложения уже оценили пассажиры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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