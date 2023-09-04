Новости часа: более 3 тыс нарушений велосипедистами и самокатчиками выявили в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более трех тысяч нарушений велосипедистами и самокатчиками выявили в ходе рейда в Москве. Это данные ГИБДД.

Необходимые резервы по топливу созданы в Москве перед зимой. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Театр Мюзикла подпишет соглашение с Москвой о строительстве нового здания. Об этом заявил художественный руководитель театра, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.