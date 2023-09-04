Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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04 сентября, 18:45

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Новости часа: более 3 тыс нарушений велосипедистами и самокатчиками выявили в Москве

Новости часа: более 3 тыс нарушений велосипедистами и самокатчиками выявили в Москве

Названы самые часто используемые станции МЦД-3

Новости часа: "Москвич 6" можно будет купить в трех комплектациях

Новости часа: Собянин дал старт серийному производству седана "Москвич 6"

Собянин сообщил о запуске серийного производства новой модели "Москвича"

Новости часа: в столице открыли прием заявок на технологический конкурс "Зеленая Москва"

ЦОДД спрогнозировал вечерние заторы в столице до 6 баллов

Дептранс предупредил о росте количества машин на столичных дорогах к середине сентября

Собянин дал старт серийному производству седана "Москвич 6"

Названы топ-5 станций МЦД-3, которыми пассажиры пользуются чаще всего

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более трех тысяч нарушений велосипедистами и самокатчиками выявили в ходе рейда в Москве. Это данные ГИБДД.

Необходимые резервы по топливу созданы в Москве перед зимой. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Театр Мюзикла подпишет соглашение с Москвой о строительстве нового здания. Об этом заявил художественный руководитель театра, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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