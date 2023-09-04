Контрафактные запчасти поставляли для ремонта Boeing и Airbus – СМИ

В Европе раскрыли аферу с деталями для самолетов. Для ремонта Boeing и Airbus поставляли контрафактные запчасти. Как удалось выяснить журналистам Bloomberg, при ремонте многих двигателей CFM-56 на этих самолетах использовались запчасти, не сертифицированные Агентством авиационной безопасности Евросоюза.

О каких масштабах идет речь? И есть ли угроза для полетов россиян? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.