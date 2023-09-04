Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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04 сентября, 08:00

В мире

Контрафактные запчасти поставляли для ремонта Boeing и Airbus – СМИ

Контрафактные запчасти поставляли для ремонта Boeing и Airbus – СМИ

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В Европе раскрыли аферу с деталями для самолетов. Для ремонта Boeing и Airbus поставляли контрафактные запчасти. Как удалось выяснить журналистам Bloomberg, при ремонте многих двигателей CFM-56 на этих самолетах использовались запчасти, не сертифицированные Агентством авиационной безопасности Евросоюза.

О каких масштабах идет речь? И есть ли угроза для полетов россиян? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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