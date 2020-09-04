Новости Московского транспорта

Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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04 сентября, 14:30

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К открытию МЦД-4 проведена стыковка контактной сети, идет обкатка нового маршрутка. В микрорайоне Железнодорожном в Балашихе готова новая станция Ольгино. На соединительной линии МЦД-4 доделывают станции Кутузовская и Тестовская, завершается реконструкция Поклонной.

"Совсем скоро первых пассажиров примет новая линия наземного метро МЦД-4 "Калужско-Нижегородский". В начале сентября мы изменили восемь маршрутов наземного транспорта в ТиНАО, на западе и востоке столицы. Еще мы запустили новый маршрут – из Московского до МЦД Толстопальцево. Продолжаем повышать комфорт пассажиров по задаче мэра Москвы Сергея Собянина", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Более 100 улучшений для безопасности движения перед школами и детскими садами внесли кураторы ЦОДД. Они добавили пешеходные переходы, островки безопасности, "лежачие полицейские", ограничили скорость.

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