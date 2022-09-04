Движение затруднено на Алтуфьевском шоссе из-за ДТП

Движение затруднено на Алтуфьевском шоссе из-за из-за ДТП.

В районе дома 48 столкнулись сразу несколько машин. По предварительным данным, сначала таксист влетел в притормозившую легковушку, и в результате собралось 7 машин.

В ДТП пострадал один человек, так как не был пристегнут ремнем безопасности, его отправили в больницу. Одна из четырех полос в сторону центра на данный момент перекрыта.

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