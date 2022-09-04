Скоро у москвичей появится альтернатива метро и наземному транспорту. Два речных маршрута готовятся открыть в Москве. Пассажиров повезут уютные речные трамвайчики.

Оплачивать поездки будет также легко, как в подземке, например. Тройкой или банковской картой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.