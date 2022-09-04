Еще шесть участков выделенных полос появятся в ЮАО и ЗАО

Еще шесть участков выделенных полос появятся на юге и западе Москвы. Они начнут действовать с 24 сентября. Общая длина новых выделенок составит почти 10 километров.

Самый длинный участок – больше 3 километров – появится на Севастопольском проспекте. Он пройдет от Загородного шоссе до улицы Винокурова и сократит время движения автобусов вдвое. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.