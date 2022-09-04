Москва готовится к запуску электрических речных трамвайчиков

Вдобавок к наземному и подземному общественному транспорту в Москве появится водный. Столица готовится к запуску электрических речных трамвайчиков. Сегодня состоится их презентация для журналистов.

В столице откроют два маршрута – от Киевского вокзала через центр "Москва-Сити" в Фили и от ЗИЛа до Печатников. Оплатить проезд можно будет "Тройкой", единым проездным или банковской картой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.