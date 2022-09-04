Москвичам сообщили о снижении цен на авиарейсы до Сочи и Турции

Минимум на 500 рублей может сократиться стоимость авиаперелета до Сочи и Турции. Это связано с сокращением времени в пути. Часть рейсов из Москвы теперь летают коротким маршрутом.

Раньше всем приходилось делать дугу над территорией Казахстана. Сколько рейсов пустили напрямую? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.