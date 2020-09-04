В Москве выросли цены на такси

Цены на такси волнуют москвичей. Как пишут пользователи, стоимость поездок за неделю выросла чуть ли не вдвое.

С чем это связано, что происходит с тарифами и причем тут хакерские атаки? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.