Москвичам рассказали о преимуществе введения бесплатных пересадок

Отмечается, что бесплатные пересадки действуют для любого наземного транспорта – автобусов, электробусов, трамваев. Чтобы деньги не списались, пересесть нужно в течение 90 минут после начала первой поездки. Воспользоваться бесплатной пересадкой можно если привязать карту "Тройку" к личному кабинету пассажира в приложении "Метро Москвы" или на сайте Московского метрополитена.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.