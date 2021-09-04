В районе Патриарших прудов перекроют движение

В районе Патриарших прудов в Москве перекроют движение. 8 сентября с 8 до 10 часов вечера нельзя будет проехать по Большому Патриаршему переулку.

Как сообщили в Дептрансе, изменения связаны с киносъемками. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.