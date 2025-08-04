Около 1,6 млн поездок совершили пассажиры МЦД за сутки

Около 1,6 миллиона поездок совершили пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) за сутки. Как рассказали в Дептрансе, наибольшей популярностью на сегодняшний день пользуются МЦД-2 и МЦД-3.

Такая тенденция объясняется удобством диаметров. Там активно обновляются поезда, а также открываются новые вокзалы и появляются удобные пересадки между станциями МЦД и другим транспортом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.