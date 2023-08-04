Движение ограничат в центре Москвы 5 августа

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04 августа, 22:00

Экономика

Новости часа: движение в центре Москвы перекроют 5, 17 августа и 5 сентября

Новости часа: движение в центре Москвы перекроют 5, 17 августа и 5 сентября

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Собянин: столичный ЦОДД получил от города 50 электромобилей "Москвич"

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Новости часа: служба занятости Москвы помогла пройти профориентацию почти 70 тыс горожан

График движения на МЦД-1 изменится 5–7 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение перекроют в центре Москвы 5, 17 августа и 5 сентября из-за театрализованных представлений. Об этом сообщил столичный Дептранс

Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с Лаурой Зигемунд вышла в финал турнира в Вашингтоне.

Россельхознадзор остановил ввоз кормов для домашних животных с двух предприятий Нидерландов.

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