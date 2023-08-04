04 августа, 22:00Экономика
Новости часа: движение в центре Москвы перекроют 5, 17 августа и 5 сентября
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение перекроют в центре Москвы 5, 17 августа и 5 сентября из-за театрализованных представлений. Об этом сообщил столичный Дептранс
Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с Лаурой Зигемунд вышла в финал турнира в Вашингтоне.
Россельхознадзор остановил ввоз кормов для домашних животных с двух предприятий Нидерландов.