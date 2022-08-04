04 августа, 19:30
Аэропорт Шереметьево готовится отметить свой день рождения. В августе ему исполнится 63 года. За это время поток пассажиров увеличился колоссально. Если в 1960 году аэропорт обслужил 270 тысяч пассажиров, то в допандемийном 2019 он принял почти 50 миллионов человек.
Сегодня Шереметьево является крупнейшим аэропортом России. Он входит в топ 5 хабов Европы. В последние годы в Шереметьево провели масштабную реконструкцию. Начиная с 2018 года, там запустили два новых терминала – В и С, а также две взлетно-посадочных полосы. Теперь аэропорт может принимать до 110 миллионов пассажиров в год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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