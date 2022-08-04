Водитель грузовика не хотел пропускать машину скорой помощи

Водитель грузового автомобиля отказался пропускать машину скорой помощи возле одного из жилого комплекса. Соответствующее видео прислали очевидцы.

Водителя несколько раз просили пропустить врачей, объясняя, что машина не может проехать. В результате помочь смогла лишь охрана жилого комплекса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

