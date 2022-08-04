Новости последнего часа: в Москве начали раздавать бесплатную воду из-за жары

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Бесплатную питьевую воду начали раздавать на восьми станциях метро Москвы из-за жары. Температура воздуха в городе достигла 30 градусов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Более 90% москвичей будут жить рядом со станциями рельсового каркаса к 2027 году, заявил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Ozon не видит рисков для работы компании после пожара на складе в Подмосковье. Такое заявление сделала сама компания.

