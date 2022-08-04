Новости последнего часа: правительство выделит еще средства на строительство трассы М-12

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство России выделит дополнительные средства на опережающее строительство трассы М-12 "Москва – Казань". Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В числе пострадавших после крупного ДТП под Севастополем трое детей, сообщили в МЧС.

Воду в Москве начали раздавать на нескольких станциях метро и одной автостанции из-за жары, передает пресс-служба столичного Дептранса.

