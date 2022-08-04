Из-за жары в Москве раздают воду пассажирам столичного метро

Из-за жары в Москве раздают воду пассажирам подземки. Об этом сообщил Дептранс.

Получить бутылку можно на восьми станциях. Это "Технопарк", "Студенческая", "Выхино", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Также воду бесплатно раздают на автостанции "Орехово". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.