В Москве рассказали о развитии транспортной системы столицы

На Урбанистическом форуме в Москве показали, как будет развиваться транспортная система столицы. Речь идет о развитии метро, МЦК и МЦД. Кроме того, скоро замкнется Большая кольцевая линия, которая является одним из главных проектов последних лет. Это позволит сэкономить время в пути миллионам пассажиров.

Урбанистический форму впервые проходит в рамках выставки "Город для каждого". До 21 августа посетители столичного "Манежа" смогут оценить масштаб изменений городской жизни за последние годы, а также ознакомиться с планами строительства на ближайшую перспективу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

