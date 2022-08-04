Комбинированные рейсы запустили на курорты России

Комбинированные рейсы запустили на южные курорты России. Туристы смогут добрать до одной точки на самолете, а позже пересесть на поезд и доехать до конечного пункта.

Москвичам рассказали, сколько стоят такие рейсы, а также в какие города их запустили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

